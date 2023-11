Schulze: AfD könnte deutschem Image im Ausland schaden

Mehr zum Thema

Messe für Angler mit 7000 Besuchern 7000 Besucher haben am Wochenende nach Veranstalterangaben die Magdeburger Angeltage besucht. Neben Ausstellern von Ausrüstung oder Reisen sei es auch um das Thema Nachhaltigkeit gegangen, sagte Anja Gertig, die Leiterin der Messe Magdeburg, am Sonntag. Mit 90 Ausstellern seien die Messehallen komplett ausgebucht gewesen. Im Vorfeld der Messe hatte es Kritik von Seiten der Tierschutzorganisation Peta gegeben, die einen Boykott der Messe forderte.

