Schulterverletzung: Simons fehlt Leipzig nur kurzfristig

Gasaustritt nach Einbruch: Täter stehlen Gaszähler in Grimma In Grimma ist ein Gaszähler aus einem Keller gestohlen worden, wodurch Gas ausgetreten ist. Das hätte zu einer Explosion führen können, wie die Polizei Leipzig am Donnerstag mitteilte. Darüber hinaus legten die Täter den Angaben zufolge mehrere Kupferrohrabschnitte zum Abtransport bereit.

DGB fordert mehr Beschäftigung von Menschen mit Behinderung Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat beklagt, dass in Sachsen unter den Beschäftigten zu wenige Menschen mit Schwerbehinderung sind. Die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen liegt in Sachsen mit 4,1 Prozent deutlich unter der gesetzlich vorgeschriebenen Quote von 5 Prozent, kritisierte der Vorsitzende des DGB Sachsen, Markus Schlimbach, am Donnerstag.