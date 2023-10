Schulleiter fehlen an öffentlichen Schulen in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt fehlen weiterhin Schulleiterinnen und Schulleiter. Zum 1. September waren an den 754 öffentlichen Schulen 87 Rektoren-Stellen unbesetzt, wie das Bildungsministerium in Magdeburg mitteilte. Ein Schwerpunkt sind die Grundschulen: An den 441 öffentlichen Grundschulen waren 56 Leitungspositionen offen. Zudem fehlten 12 Förderschulleiter, 8 Leiter an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen und 8 an Gymnasien. Die Magdeburger Volksstimme berichtete am Montag über das Thema.

Ein Sprecher des Bildungsministeriums sagte, keine Schule sei ohne Leitung. Diese werde kommissarisch übernommen. Seit dem 1. September seien mehrere Stellen besetzt worden.