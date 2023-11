Schulklassen auf den Kinosesseln bei Schulkinowoche

Mehr zum Thema

Hoff: Thüringen stellt Asylkompromiss nicht infrage Thüringen stellt nach Angaben von Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) den Asylkompromiss von Bund und Ländern nicht infrage. Der Freistaat sehe aber im weiteren Verfahren Diskussionsbedarf beispielsweise bei der Wirkung der Leistungseinschränkungen für Asylbewerber auf Kinder, sagte Hoff am Dienstag in Berlin. Thüringen habe dazu zusammen mit Bremen eine Protokollerklärung bei der Ministerpräsidentenkonferenz abgegeben.

FH Erfurt erweitert Zusammenarbeit mit vietnamesischer Uni Die Fachhochschule Erfurt will im Bereich des Verkehrs- und Transportwesens stärker mit der vietnamesischen University of Transport and Communications zusammenarbeiten. Das sieht eine Vereinbarung vor, die am Dienstag von Vertretern beider Hochschulen in Hanoi unterzeichnet wurde, wie die FH Erfurt mitteilte. Demnach geht es um eine vertiefte Kooperation, nachdem sich die bisherige Zusammenarbeit im Eisenbahnwesen gut entwickelte habe. Mit der vietnamesischen Uni bestand bereits seit September 2019 eine Zusammenarbeit.