Schulen sollen Nahost-Konflikt thematisieren

Umherfliegender Schaum beeinträchtigt Verkehr in Leipzig Umherfliegender Schaum hat im Leipziger Zentrum den Straßenverkehr beeinträchtigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten unbekannte Täter am Samstag eine Substanz in das Wasser von drei Springbrunnen gekippt, was zu einer starken Schaumbildung führte. Der Schaum quoll auf eine naheliegende Straße. Es habe Rutschgefahr bestanden. Zudem sorgten Windstöße dafür, dass Schaum herumflog. Dadurch sei die Sicht eingeschränkt worden. Die Stadtreinigung habe die drei Brunnen abgeschaltet. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Grünes Licht für Luchs-Auswilderung in Sachsen In Sachsen soll es ab 2024 wieder Luchse geben. Die Obere Jagdbehörde erteilte nach einer Anhörung die Genehmigung, ab dem Frühjahr bis zu 20 Eurasische Luchse im Erz- und Elbsandsteingebirge auszuwildern, wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in Dresden am Montag mitteilte. Dabei sollen im Staatswald im Forstbezirk Eibenstock zunächst Wildfänge aus der Schweiz angesiedelt werden, bis Ende 2027 auch Gehegetiere aus dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm oder Waisenluchse.