Schulen sollen Gaza-Krieg im Unterricht zum Thema machen

Am Freitag hat sich Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) in einem Schreiben an die Berliner Schulen gewandt, das der Tagesspiegel veröffentlicht hat. Darin hat die Bildungsverwaltung unter anderem eine umfangreiche Übersicht zu Fortbildungsveranstaltungen und Beratungsmöglichkeiten sowie Unterrichtsvorschläge und Hinweise etwa auf Literatur oder Erklärvideos zusammengestellt.

Es bleibt von entscheidender Bedeutung, Antisemitismus in jeder Form konsequent entgegenzutreten, so die Bildungssenatorin. Unbedingt festzuhalten ist: Es ist kein «Befreiungsschlag oder Verteidigungsangriff der Hamas, sondern Terror: Wahlloses und massenhaftes Töten von Zivilisten, darunter auch viele Kinder und Jugendliche. Ganz egal was die Vorgeschichte ist, dafür gibt es absolut keine Rechtfertigung.»

Das Thema ist an Berliner Schulen durchaus konfliktträchtig: Bereits wenige Tage nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober hatte es an einem Neuköllner Gymnasium sogar eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen einem Schüler und einem Lehrer vor diesem Hintergrund gegeben. Die Stimmung auf den Schulhöfen in ganz Deutschland ist angespannt und aufgeladen, so der Sprecher der Bildungsverwaltung.