Schulen bekommen Geld für externes Personal

Finanzverwaltung sichert Transparenz bei Hebesätzen zu Das sächsische Finanzministerium und der Städte- und Gemeindetag des Freistaats haben Transparenz bei der anstehenden Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer zugesichert. Sie sind ein Faktor, mit dem die Höhe der Grundsteuer ermittelt wird. Für jede Gemeinde sollten Hebesätze veröffentlicht werden, die für eine aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform erforderlich wären, teilten das Ministerium und der Spitzenverband am Mittwoch in Dresden mit. Man wolle damit auf die Sorge zahlreicher Bürger reagieren, dass die Reform zu einer Erhöhung des Gesamtaufkommens der Grundsteuer führe.

GdP: Neue Grenzkontrollen müssen anders laufen Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist unzufrieden mit der Art und Weise, wie Reisende jetzt an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz kontrolliert werden. Teilweise sind grenzüberschreitende Straßen besetzt worden, dies führte auch schon zu ersten Staus, sagte der GdP-Vorsitzende für die Bundespolizei, Andreas Roßkopf, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Gewerkschaft habe sich nach der Ankündigung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf flexible, mobile und lageangepasste Kontrollen eingestellt und nicht auf stumpfe stationäre feste Kontrollstellen wie an der österreichischen Grenze.