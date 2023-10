Schulden der Kommunen in Sachsen-Anhalt im Schnitt gestiegen

Mehr zum Thema

Fast 540 Polizeianwärter legen Diensteid ab Knapp 540 Polizeianwärterinnen und -anwärter sind am Freitag in Aschersleben vereidigt worden. Insgesamt absolvierten derzeit 279 Frauen und Männer aus dem Einstellungsjahr 2023 eine Ausbildung und 257 ein Studium an der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt, wie das Innenministerium mitteilte.

Rollerfahrer bei Unfall in Halle schwer verletzt Der Fahrer eines Motorrollers ist bei einem Unfall in Halle (Saale) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitagmorgen an der Kreuzung Paul-Suhr-Straße Ecke Robert-Koch-Straße. Neben dem Roller war ersten Angaben zufolge ein Kleintransporter beteiligt. Der Fahrer des Motorrollers habe schwere Verletzungen erlitten und sei von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden.