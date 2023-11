Schulden aufnehmen? - Neuer Aspekt in der Haushaltsdebatte

Mehr zum Thema

Ramelow will mit wirren Posts auf Stalking aufmerksam machen Reichsflugscheibe, mRNA und Hohlerde: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat mit wirr wirkenden Posts bei X für kontroverse Reaktionen gesorgt. Der Linke-Politiker schrieb am Montag Achtung liebe Patrioten heute Abend sprühen unsere Flugzeuge nicht, aber die Thüringer Reichsflugscheibe kommt zum Einsatz und hat was für Euch mitgebracht: mRNA. Dann braucht ihr nicht mehr impfen (...). Dazu postete er ein Flugzeug-Emoji und zahlreiche Spritzen. Eine Reichsflugscheibe ist ein fiktives Flugobjekt, das unter anderem in Verschwörungserzählungen eine Rolle spielt.