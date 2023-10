Schulbusunfall in Hentern: Drei Kinder leicht verletzt

Mehr zum Thema

Saar-Ärzte: Wartelisten und Leistungseinschränkung die Regel Die ambulante Gesundheitsversorgung von Patienten im Saarland kann aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung in ihrer bewährten Form nicht mehr aufrechterhalten werden. Wartelisten und Leistungseinschränkungen bestehen bereits heute und werden aufgrund der schwindenden finanziellen und personellen Ressourcen nicht mehr die Ausnahme bleiben, sondern zur Regel werden. Die Patienten werden dies spüren, hieß es in einem am Montag bekannt gewordenen offenen Brief der Vertreterversammlung der Kassenärzte an die saarländische Bevölkerung und die Kommunal- und Landespolitik.