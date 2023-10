Schulbusse stoßen zusammen: Zwei Kinder verletzt

Mehr zum Thema

Hinweise auf Tatverdächtigen nach mehreren Bränden Nach sechs Bränden in den Gemeinden Rödersheim-Gronau und Hochdorf-Assenheim im Rhein-Pfalz-Kreis am Wochenende hat die Polizei einen 26-Jährigen als Tatverdächtigen ermittelt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, sind die Ermittler durch Zeugenhinweise und Videoaufzeichnungen auf den Mann aufmerksam geworden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung des Verdächtigen stellte die Polizei nach eigenen Angaben mögliche Beweismittel sicher. Ob der Mann für die Brände verantwortlich ist, stehe jedoch noch nicht fest. Er befinde sich weiterhin auf freiem Fuß.