Schulbus-Unfall: Acht Kinder verletzt - Fahrer eingeklemmt

Ein Schulbus mit 17 Kindern an Bord ist am Freitag in Königheim (Main-Tauber-Kreis) von der Straße abgekommen, wobei der Fahrer schwer verletzt wurde. Er wurde im Bus eingeklemmt. Acht der 17 Kinder, im Alter von 12 bis 15 Jahren, wurden leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Nach ersten Erkenntnissen sei der 72-Jährige Fahrer vermutlich zu schnell unterwegs gewesen. Der Bus sei im Straßengraben gelandet. Der Fahrer wurde im Bus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Alle neun Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden am Bus wurde auf 85.000 Euro geschätzt.