Schulbus rutscht auf glatter Straße in Graben: Kind verletzt

Ein Schulbus mit 16 Kindern an Bord ist am Dienstagmorgen im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt aufgrund der glatten Fahrbahn in einen Graben gerutscht. Ein Kind wurde bei dem Unfall verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Bergung des Fahrzeugs auf der Landstraße 210 bei Eckartsberga auf Höhe der Abzweigung zum Ortsteil Tromsdorf dauert demnach an, die Straße sei gesperrt worden.