Schulbus kommt von der Straße ab: Fahrerin leicht verletzt

Mehr zum Thema

Gewinner von Jahresendlotterie 2022 weiterhin gesucht Glückspilz gesucht: Fast ein Jahr nach der rheinland-pfälzischen Jahresendlotterie 2022 hat der Gewinner sein Geld noch nicht abgeholt. Das eine Millionen schwere Los wurde am 15. Dezember 2022 im Raum Zweibrücken gekauft, wie Lotto Rheinland-Pfalz am Dienstag mitteilte.

Wintereinbruch sorgt für Unfälle und dichte Straßen Der Wintereinbruch hat sich insbesondere in höheren Lagen bemerkbar gemacht. Unfälle, umgeknickte Bäume und dichte Straßen waren die Folge. Auch in den kommenden Tagen bleibt Vorsicht geboten.