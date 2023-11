Schulbus brennt: Fahrer bringt Kinder in Sicherheit

Mehr zum Thema

Edelfelgen aus Autohäusern gestohlen: Polizei sucht Zeugen Nachdem Unbekannte aus zwei Autohäusern im Kreis Pinneberg hochwertige Felgen gestohlen haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Den Gesamtwert der Beute schätzten die Beamten nach den Diebstählen in Wedel und Rellingen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag, hieß es am Dienstag. Die Beamten vermuten dieselben Personen hinter der Tat in einem Autohaus in Rellingen in der Nacht zum 16. November und der in einem Autohaus in Wedel in der Nacht zu Samstag. Beide Male zeichneten Videokameras die Diebstähle auf.