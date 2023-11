Schüssen mit Schreckschusswaffe: Hochzeitskorso gestoppt

Mehr zum Thema

Dreyer wirft Merz Desinteresse in Asylpolitik vor Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz taktische Spiele in der Asylpolitik vorgeworfen. Wer so tut, als würde die Bundesregierung nicht handeln, will keine Lösung, sondern politischen Streit. Das ist unverantwortlich, sagte Dreyer der Bild am Sonntag.