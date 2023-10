Schüsse vor Shishabar in Hamburg: Mann tot

Mehr zum Thema

Waschbär auf Gleis löst Rettungskette aus - Tier tot Ein Unfall mit einem Waschbär hat auf der Bahnstrecke Richtung Lübeck in Ostholstein eine Rettungskette ausgelöst. Ein Zugführer hatte nahe Techau bemerkt, dass er ein unbekanntes Objekt überfahren habe und eine Schnellbremsung eingeleitet, wie die Bundespolizei Schleswig-Holstein in der Nacht zum Montag mitteilte. Der Zug sei nach etwas mehr als 700 Metern zum Stehen gekommen.