Ende des Nervenkrimis nach rund 34 Stunden!

Ein Großeinsatz der Polizei wegen eines bewaffneten und in einem Haus verschanzten Mannes ist zu Ende. Der Verdächtige sei gegen 0:30 Uhr in der Nacht auf Sonntag im Dachgeschoss des Gebäudes in Vieritz (Brandenburg) von den Einsatzkräften aufgefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Die genauen Umstände des Todes müssten nun geklärt werden. Neben dem Mann hatten sich in dem Haus ursprünglich auch ein Kind, dessen Mutter sowie ein weiterer Verdächtiger befunden.

