In der Nacht von Freitag auf Sonntag konnte die Mutter mit ihrem Kind aus dem Haus flüchten. Die bewaffnete Person halte sich weiterhin in dem Gebäude auf, hieß es am Samstagmittag. Die Polizei beschrieb die Einsatzlage als „statisch“. Verletzt wurde demnach niemand.

Am Samstagmorgen wurde nach Polizeiangaben auch eine Person festgenommen. Sie sei in dem Haus gewesen, erklärte eine Sprecherin. In dem Gebäude halte sich aktuell nun noch eine weitere Person auf – dabei soll es sich um den Schützen handeln. Die Polizei versuchte bislang immer wieder, mit dem Mann in Kontakt zu treten – doch dies gestaltet sich schwer. Meldungen, nach denen der Schütze mit der Sprengung seines Hauses gedroht haben soll, falls sich die Beamten erneut nähern würden, wollte die Polizei auf Nachfrage von RTL nicht bestätigen.

