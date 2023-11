Schüsse auf Shisha-Bar: Tatverdächtiger gefasst

Mehr als drei Monate nach Schüssen auf die Fensterfront einer Shisha-Bar in Hamburg-St. Pauli hat die Polizei den mutmaßlichen Schützen vorläufig festgenommen. Ein 45-Jähriger als mutmaßlicher Auftraggeber und ein 29-Jähriger als mutmaßlicher Schütze waren in den Fokus der Beamten geraten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Männer in Hamburg (Sülldorf, Wilhelmsburg, Barmbek-Nord) sowie in Reppenstedt (Niedersachsen). Auch die Shisha-Bar und die Wohnung des 25-jährigen Betreibers in Wedel sowie die Wohnungen von Zeugen wurden durchsucht.

Gegen den 25-Jährigen wird wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, weil er mehrere Wochen nach den Schüssen auf die Shisha-Bar sich selbst mit Waffen in den sozialen Netzwerken gezeigt haben soll. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchungen stellten die Ermittler unter anderem auch zwei Schreckschuss-, mehrere Hiebwaffen und eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel sicher.