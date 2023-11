Schüsse auf Bochumer Synagoge: Angeklagter schweigt

Mehr zum Thema

Heino dankt für Anteilnahme nach Hannelores Tod Heino (84) hat sich nach dem Tod seiner Frau Hannelore für die große Anteilnahme bedankt. Es seien Hunderte, wenn nicht Tausende Botschaften der Anteilnahme bei ihm eingegangen, sagte Heinos Manager Helmut Werner der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.