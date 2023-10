Schüsse auf 24-Jährigen: Wahrscheinlich zweites Fluchtauto

Mehr zum Thema

Harbarth für gemeinsame Anstrengungen von Staat und Bürgern Beim zentralen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, angesichts von Problemen und Herausforderungen in der Welt zu gemeinsamen Anstrengungen und Vertrauen aufgerufen. Vertrauen, das heißt: sich etwas zutrauen, aber auch sich trauen, etwas wagen und riskieren, mutig sein und Zumutungen aushalten, sagte er am Dienstag in Hamburg.

Tschentscher appelliert an Gemeinsinn der Deutschen Beim zentralen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit hat Bundesratspräsident Peter Tschentscher an den Gemeinsinn der Deutschen in Krisenzeiten appelliert. Nur ein starkes demokratisches Deutschland könne Verantwortung übernehmen für ein starkes Europa, das sich für Frieden, Demokratie und Menschenrechte einsetze, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister am Dienstag vor rund 1300 Gästen in der Elbphilharmonie. Nicht Populismus und Polarisierung, sondern Gemeinsinn und Kooperation sind das Gebot der Stunde. Dafür tragen wir alle Verantwortung. Und jeder sollte sich fragen, ob sie oder er dazu einen Beitrag leisten kann.