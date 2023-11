Schüler sprühen mit Pfefferspray an Schule: 18 Verletzte

Mehr zum Thema

Druck aufs Land wegen Hilfsfristen für Rettungsdienste Das Land muss neu festlegen, in welcher Zeit Rettungskräfte im Südwesten bei einem Notfall am Einsatzort sein sollen und darf eine Regelung dazu nicht auf die lange Bank schieben. Damit haben sich mehrere Notärzte und Kommunalpolitiker mit einem Eilantrag beim Stuttgarter Verwaltungsgericht durchgesetzt. Darin hatten sie verlangt, dass das Land entsprechende Vorgaben des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH) für sogenannte Hilfsfristen im Rettungsdienstplan des Landes neu aufstellt. Die bisherigen Vorgaben hatte der VGH im Mai für unwirksam erklärt.