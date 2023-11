Schüler nach Reizgas-Vorfall verletzt: Schülerstreich?

Mehr zum Thema

Göttingen will über 100 Wohnungen in Problemimmobilie kaufen 119 Wohnungen eines heruntergekommenen Wohnblocks will die Stadt Göttingen kaufen. So will die Stadt zur Mehrheitseignerin der Immobilie in der Göttinger Weststadt werden, um Sanierungen voranzutreiben, wie die Kommune am Donnerstag mitteilte. Am Mittwochabend hatte der Stadtrat die Verwaltung einstimmig zu entsprechenden Verhandlungen ermächtigt.