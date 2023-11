Schüler geschlagen: OB wegen Körperverletzung verurteilt

Mehr zum Thema

Rückgang bei Lehrverträgen im ostsächsischen Handwerk Die Zahl der Lehrverträge in Ostsachsen ist im Vergleich zu den Vorjahren in den vergangenen Monaten zurückgegangen. Wie die Handwerkskammer Dresden am Mittwoch mitteilte, wurden von Anfang Januar bis zum 1. November 2081 neue Lehrverträge im Kammerbezirk Dresden unterzeichnet. Im Vorjahreszeitraum haben demnach 2172 Menschen eine Ausbildung in ostsächsischen Handwerksbetrieben begonnen. Im Jahr 2021 waren es 2135.

Studie zur Sanierung des Störmthaler Kanals geplant Die Sanierung des gesperrten Störmthaler Kanals im Leipziger Neuseenland bleibt in weiter Ferne. Zunächst einmal solle jetzt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden, die klären soll, ob und wie die Standsicherheit des Schleusenbauwerks wiederhergestellt werden kann, teilte der Bergbausanierer LMBV am Mittwoch mit. Erst wenn sie vorliegt, könnten konkrete Planungen für die Sanierung von Kanal und Schleuse begonnen werden.