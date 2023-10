Schröder fordert deutsch-französische Friedensinitiative

Mehr zum Thema

Tod von 39-Jähriger in Hehlen: Polizei fasst Tatverdächtigen Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau im Landkreis Holzminden hat die Polizei den 41-jährigen Tatverdächtigen gefasst. Eine aufmerksame Zeugin habe mitgeteilt, dass sie den gesuchten Mann gesehen habe, teilte die Polizei am Abend mit. Im Rahmen einer Überprüfung der Hinweise konnte der 41-Jährige dann am Donnerstagabend widerstandslos festgenommen werden.