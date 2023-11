Schritte bei sicheren Herkunftsstaaten nicht ausreichend

Mehr zum Thema

Entlaufenes Rind im Harz von Zug erfasst Ein entlaufenes Rind ist im Harz von einem Zug erfasst worden. Die Regionalbahn kam trotz einer Schnellbremsung nicht rechtzeitig zum Stehen, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Nach dem Unfall am Donnerstagmorgen sei das Tier zunächst weggelaufen, aber später an seinen Verletzungen gestorben. Menschen wurden demnach bei dem Zwischenfall in der Nähe von Vienenburg bei Goslar nicht verletzt.