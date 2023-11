Schramm fordert bei Pogrom-Gedenken Zerschlagung der Hamas

Mehr zum Thema

Umfrage: AfD kommt in Thüringen auf 34 Prozent Knapp zehn Monate vor der Landtagswahl in Thüringen baut die AfD ihren Vorsprung nach einer aktuellen Insa-Umfrage weiter aus. Die vom Landesverfassungsschutz in Thüringen als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei kommt in der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung im Auftrag der Funke Medien Thüringen auf 34 Prozent. Damit wäre sie stärkste Kraft. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das eine neue Parteigründung plant, war in dieser Umfrage nicht als Wahlmöglichkeit aufgeführt.

RTL

Ostdeutscher Regisseur Klaus Gendries ist tot Der zu DDR-Zeiten bekannt gewordene Regisseur und Schauspieler Klaus Gendries ist tot. Er sei am Dienstag in einem Pflegeheim gestorben, bestätigte der Agent Mario Behnke auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Könnern (Salzlandkreis). Bekannt war Gendries unter anderem für die Komödien Florentiner 73 (1972) und Aber Vati! (1974). Als Schauspieler war er auch im Polizeiruf 110, bei Der Bergdoktor oder In aller Freundschaft zu sehen. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet.