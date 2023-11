Schornstein des Kieler Kohlekraftwerks erfolgreich gesprengt

Mehr zum Thema

Taxifahrer mit 76 Stundenkilometern vor Schule erwischt In Neumünster haben Polizisten in einer Tempo-30-Zone vor einer Schule einen Taxifahrer mit 76 Stundenkilometern geblitzt. Der 23-Jährige hatte zudem ein anderes Auto direkt vor einem Zebrastreifen überholt, wie die Polizei Neumünster am Freitag mitteilte. Den Fahrer erwarte nun eine Geldbuße in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.