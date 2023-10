Schon Tausende auf Schlittschuhen in Hamburg unterwegs

Vor wenigen Tagen noch zeigte das Thermometer auch in Hamburg rund 20 Grad Celsius. Nicht wenige waren da trotzdem schon mit kaltem Wind um die Nase auf Kufen unterwegs. Denn an einigen Orten in Hamburg ist das schon möglich.

Trotz der zuletzt noch sommerlichen Temperaturen haben in Hamburg schon zahlreiche Menschen die Schlittschuhe geschnürt und sind ein paar Runden auf dem Eis gelaufen. Allein im Eisland in Hamburg-Farmsen sind seit Saisonbeginn bereits mehrere Tausend Eislaufbegeisterte unterwegs gewesen, wie Bäderland-Sprecher Michael Dietel der Deutschen Presse-Agentur sagte. Wir hatten einschließlich des Wochenendes rund 10.000 Gäste im Eisland seit dem Beginn der Saison am 1. Oktober.

Auch die Eislauf-Arena in Bahrenfeld kann an den Sonntagnachmittagen bereits von der Öffentlichkeit genutzt werden - und zwar schon seit August. Von Dezember an ist dann auch der Samstag für alle offen, wie eine Sprecherin der Q.Beyond-Arena sagte. Bereits im August haben ihr zufolge gut 750 Menschen auf dem Eis ihre Runden gedreht. Auch im September und Oktober kamen rund 800 Menschen. Die Eisbahn in Stellingen dagegen startet erst an diesem Dienstag ihre Saison. Dort ist das Eislaufen von Dienstag bis Sonntag für Jedermann möglich. In allen Hallen trainieren jenseits der öffentlichen Laufzeiten Vereine und Schulen.

Die wohl berühmteste Eislaufbahn in Hamburg im Park Planten un Blomen bleibt dagegen vorerst noch zu. Die Open-Air-Bahn braucht dafür zunächst deutlich kältere Temperaturen. Die Saison soll voraussichtlich Ende Oktober starten, wie auf der Internetseite des Betreibers steht.