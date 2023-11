Scholz verteidigt Renteneintritt mit 67 „Danach ist gut“

Mehr zum Thema

0:2 in Essen: SV Waldhof und Rehm tief in der Krise Der SV Waldhof versinkt in der 3. Fußball-Liga immer tiefer im Schlamassel. Die Mannheimer verloren am Sonntag das Duell der Traditionsvereine bei Rot-Weiss Essen mit 0:2 (0:0) und rutschten nach dem siebten sieglosen Spiel hintereinander auf den 18. Tabellenplatz ab. Angesichts der sportlichen Durststrecke droht Trainer Rüdiger Rehm immer mehr eine Beurlaubung.