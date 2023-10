Scholz nennt Mord an Shani Louk Barbarei

Mehr zum Thema

Verpuffung in Mehrfamilienhaus: Ursache nach Wochen geklärt Mehr als zwei Wochen nach einer Verpuffung mit einem Schwerverletzten in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) steht die Ursache fest. Polizeiangaben vom Montag zufolge ging ein 27-Jähriger am 13. Oktober in einem Mehrfamilienhaus in die Wohnung einer 65-Jährigen. Dort habe er dann seine mitgebrachte Kleidung mit Waschbenzin gereinigt. Dabei entwickelte sich ein Benzin-Sauerstoff-Gemisch. Durch ein benutztes Elektrogerät kam es daraufhin zu einer heftigen Verpuffung, wie es hieß. Mehrere Anwohner hatten damals Knallgeräusche gemeldet. Der 27-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und werde weiterhin behandelt. Die 65-Jährige hatte leichte Verletzungen erlitten.