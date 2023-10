Scholz kündigt „klare Kante“ gegen Antisemitismus an

Scholz warb erneut für das in Brüssel verhandelte EU-Asylpaket. Die über Jahre stockende Reform könne nun tatsächlich gelingen, betonte er. Und ich will sehr klar für mich sagen, worum es da geht: Das ist ein europäischer Solidaritätsmechanismus, an dem zu allererst die Länder der Sekundärmigration ein vehementes Interesse haben. Also Österreich, Deutschland, die Niederlande, die skandinavischen Länder und manche andere.

Es sei genau in unserem Interesse, wenn Migranten in den Ländern registriert würden, in denen sie zuerst ankämen, sagte Scholz. Damit müssten dann natürlich eine solidarische Verteilung und schnellere Abschiebungen verbunden sein.

Merz gab Scholz daraufhin die Schuld für die steigenden Flüchtlingszahlen hierzulande. Und Sie tragen die Verantwortung dafür, dass die Gemeinden in Deutschland mittlerweile an der Überforderungsgrenze angekommen sind und sie teilweise überschritten ist.