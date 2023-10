Die Schokolade für die Lidl-Eigenmarke fin Carré wird überwiegend von zwei Unternehmen hergestellt.

Von der Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG kommen unter anderem die Schokoprodukte:

“fin Carré Bubble Vollmilch Luftschokolade"

“fin Carré King Size Neo"

Bekannter sind jedoch die eigenen Schokoladenmarken, die die Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG auf den Markt bringt. Dazu zählen Trumpf, Aero und Schogetten.

Und diese Sorten werden hingegen von der Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG produziert:

"fin Carré Edel-Alpensahne"

"Way to Go! Brezel Karamell Vollmilchschokolade",

Doch diese Firma sollte nicht mit der Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG verwechselt werden. Die Sorten „fin Carré Alpenmilch" sowie andere 100-Gramm-Tafeln in der Kunststoffverpackung, „fin Carré Trauben Nuss" und „fin Carré Nuss Kracher Voll-Nuss" produziert beispielsweise die Solent Übach-Palenberg GmbH & Co. KG.

Das Unternehmen macht dies exklusiv für Lebensmittelhändler der Schwarz-Gruppe, also Lidl und Kaufland. (mjä)