Der Hund war in einer Straße im Zentrum aus einer Höhe von ungefähr zehn Metern (3. Stock) in die Tiefe gestürzt. Das Tier starb, das ungeborene Kind der Frau wurde zum Glück nicht verletzt.

Die Frau wurde nach dem Vorfall zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sie erlitt eine Kopfverletzung, wie die Zeitung „Corriere della Sera“ berichtet. Bei dem Unfallort handelt es sich um eine Nebenstraße der beliebten Shoppingmeile Via del Corso in der Altstadt. Viele Passanten hielten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Straße auf.