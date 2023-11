Schock in Flensburg: Ein Stück der Hafenkante ist abgebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23. November) bricht plötzlich im Hafen in Flensburg (Schleswig-Holstein) ein Teil der Hafenkante ab. Sofort muss die Polizei den Bereich zum Schiffsanleger sichern. Mehrere Fahrzeuge werden deswegen vom Parkplatz Schiffbrücke abgeschleppt, teilt die Polizei auf Anfrage von RTL am Donnerstagmorgen mit.

Zum genauen Ausmaß und der Ursache könne die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. (dpa/nid)