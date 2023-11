Schock für SSC-Volleyballerinnen: Bock mit Kreuzbandriss

Beim Volleyball-Bundesligisten SSC Palmberg Schwerin läuten die Alarmglocken. Linda Bock fällt langfristig aus. Es ist die dritte Außenangreiferin, die dem Tabellenführer aktuell fehlt.

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin muss den nächsten langfristigen Ausfall einer Außenangreiferin verkraften. Linda Bock hat sich in der Partie beim VC Wiesbaden am vergangenen Samstag einen Riss des vorderen Kreuzbands zugezogen. Zudem ist der Meniskus der 23-Jährigen im linken Knie geschädigt, wie der Club am Donnerstag bekannt gab. Für uns ist es das Worst-Case-Szenario, klagte Trainer Felix Koslowski. Denn dem SSC fehlt nun die dritte Spielerin auf dieser Position wegen einer schweren Knieverletzung. Fleur Savelkoel und Anne Hölzig sind derzeit noch in der Rehabilitationsphase.