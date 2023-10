5.000 Euro und ein Ticket fürs Finale – das will Sladi Djulabic unbedingt!

Und genau deshalb gibt das Parcours-Urgestein bei „Ninja Warrior Germany“ an der Himmelsleiter auch richtig Gas. In Windeseile hüpft er das Hindernis hinauf und lässt alle staunend zurück. „Das ist ja Wahnsinn!“, findet Frank „Buschi“ Buschmann. „Wahnsinn“ ist allerdings auch das, was dann passiert: Als Sladi oben ankommt, vergisst er nämlich auf den Buzzer zu hauen … Wir zeigen den Schockmoment im Video.