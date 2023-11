Schnittiger Deal: E-Scooter zum Bestpreis sichern

Der Xiaomi Electric Scooter 4 ist aus dem modernen Stadtleben nicht mehr wegzudenken. Das Modell mit Straßenzulassung darf sowohl auf öffentlichen Straßen als auch auf Radwegen genutzt werden. Der Roller zeichnet sich durch seine Zehn-Zoll-Räder aus und erreicht mühelos Geschwindigkeiten von bis zu 20 Stundenkilometern (km/h), wodurch er eine komfortable Fortbewegung von A nach B ermöglicht. Mit einer Ladezeit von etwa fünf Stunden erreicht der Roller eine maximale Reichweite von 35 Kilometern. Das Xiaomi-Modell eignet sich also ideal für Pendler.

: maximal 110 Kilogramm Besonderheiten: faltbar, Xiaomi Home App

Bei eBay gibt es den Xiaomi Scooter zum Sonderpreis. Mit dem Code WINTERPOWER ist hier eine Ersparnis von bis zu 44 Euro möglich. Damit sichert sich der Händler den absoluten Bestpreis, denn so günstig gab es das Modell noch nie. In anderen Shops fällt der reguläre Preis von 439 Euro an.