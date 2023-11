Schneeschauer und leichter Dauerfrost im Norden

Mehr zum Thema

Winterdienst in Hamburg diese Saison voll im Einsatz Der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH) ist am Dienstag erstmals in dieser Saison im Volleinsatz gewesen. Seit kurz nach Mitternacht streuten 725 Einsatzkräfte mit bis zu 280 Fahrzeugen zunächst wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr, die Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen, ein ausgewähltes Netz an Radwegen und Gehwegstrecken ohne Anlieger, teilte die SRH am frühen Morgen mit.