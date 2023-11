Schneeschauer in Alpen und in tieferen Lagen

Gute Nachrichten für Skifahrer: Am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) 40 bis 80 Zentimeter Neuschnee in hohen Alpenlagen. Aber auch in tieferen Lagen wie am Main kann es laut einem DWD-Sprecher dann schneien.

Im Bayrischen Wald und der Oberpfalz soll ab Freitag ebenfalls Schnee fallen, wenn auch nicht ganz so viel: Der DWD rechnet mit 10 bis 20 Zentimetern in diesen Gebieten. Die Kaltfront, die für den Schnee verantwortlich ist, bringt einen ersten Wintereinbruch ins Land. Auch die Temperaturen sollen sinken: Von acht bis neun Grad am Freitag auf lediglich zwei bis vier Grad am Samstag und Sonntag, berichtete der DWD.

Außerdem wird es am Wochenende windig: Laut DWD fegen am Samstag Windböen von 70 bis 80 Kilometern pro Stunde durchs Mittelgebirge, auf den höchsten Gipfeln werden die Böen sogar bis zu 100 Stundenkilometer schnell. Im Flachland kommt es zu stürmischen Böen mit bis zu 60 Stundenkilometern. Am Sonntag sollen die Windgeschwindigkeiten laut DWD dann etwas abflachen.