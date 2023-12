Schneefall und gebietsweise glatte Straßen zu Start in Woche

Zum Start in die neue Woche warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Schneefall und gebietsweise Glatteis in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Im Lauf des Vormittags setze von Westen her Schneefall ein, die Straßen könnten glatt werden, teilte der DWD am Montag mit. In tiefen Lagen seien zunächst 4 bis 6 Zentimeter Neuschnee möglich, im Bergland bis zu 10 Zentimeter. Im Hunsrück kann den Vorhersagen zufolge lokal mehr als 15 Zentimeter Neuschnee vom Himmel fallen.

Bis zum Abend gehen die Niederschläge erst im Flachland und später auch in den Bergen in Regen über. Auf den noch kalten Böden drohe dann gebietsweise Glatteis, warnten die Experten. Nach einem frostigen Start in den Tag steigen die Temperaturen in Tagesverlauf an. Im Westen erwarten die Meteorologen dann bis etwa 4 Grad, im Osten 0 bis 2 Grad.