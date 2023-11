Schneefall im Thüringer Wald: Langlaufstrecken präpariert

Mehr zum Thema

Einige Unfälle durch Glätte und Schnee in Thüringen Das winterliche Wetter hat am Dienstagmorgen zu Schneefall und glatten Straßen in Thüringen geführt. Dabei sei es zu zahlreichen Unfällen am Dienstagmorgen gekommen, wie die Polizeidienststellen mitteilten. Ein Lkw-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall auf der L1052 nahe der Autobahnabfahrt Erfurt-Ost am frühen Dienstagmorgen leicht verletzt. Nach Angaben eines Sprechers rutschte der hintere Teil eines leeren Tanklasters wegen der glatten Straße auf die Gegenspur und stieß mit dem Führerhaus eines entgegenkommenden Lkws zusammen. Beide Fahrzeuge gerieten dann in den Straßengraben. Der Fahrer des entgegenkommenden Lkws erlitt dabei eine Kopfplatzwunde und wurde medizinisch versorgt. Die Straße sei wegen Bergungsarbeiten derzeit noch gesperrt und es staue sich, teilte der Sprecher mit.

Schneefall, Glätte und Wolken in Thüringen erwartet Schnee und Schneeschauer erwarten die Thüringer am Dienstag. Dabei bleibt es über den Tag stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bis zum Nachmittag wird zeitweise Schneefall erwartet, dann lässt der Niederschlag nach. Es kommt zu Neuschnee zwischen fünf und zehn Zentimetern, in den Hochlagen bis 25 Zentimetern. Verbreitet tritt Glätte auf - bei Höchstwerten zwischen minus ein und ein Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es überwiegend stark, teils aufgelockert bewölkt. Vereinzelt kommt es zu Schneeschauern. Es kühlt auf Werte zwischen minus fünf und fünf Grad ab.