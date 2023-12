Schneechaos: Spiel zwischen Alba und München abgesagt

Mehr zum Thema

Zugspitz-Bahnen stehen still, Alpen Plus startet Saison So viel Schnee wie lange nicht mehr: Mehrere Skigebiete haben früher geöffnet als geplant. An der Zugspitze allerdings sorgte der Schneefall am Samstag für Probleme. Sonntag könnte dafür ein perfekter Skitag werden - kein neuer Schnee, dafür Sonnenschein.