Schneechaos in München: Verzögerungen am Flughafen Frankfurt

Frau bei Frontalzusammenstoß getötet Bei einem Frontalzusammenstoß bei Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg) ist eine 66 Jahre alte Frau tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 56 Jahre alter Mann am Freitag mit seinem Wagen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Auto der 66-Jährigen zusammengestoßen. Die Frau starb später im Krankenhaus. Auch der 56-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. An den Autos entstand Totalschaden. Die Straße war für etwa vier Stunden gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.