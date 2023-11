Der massive Schneefall stürzt den Kreis am Montagabend ins Chaos: Nahe der Stadt Eltville am Rhein muss die Feuerwehr wegen umgestürzter Bäume etwa 100 Personen aus ihren Fahrzeugen retten. Die Feuerwehrleute bringen sie in einer nahe gelegenen Fabrikhalle unter, wo sie versorgt werden. Doch dort sei nun der Strom ausgefallen, sagt Kreisbrandmeister Michael Ehresmann der Deutschen Presse-Agentur. „Die Lage ist außergewöhnlich“ erklärt er. „Bäume fallen um wie Streichhölzer!“. Auf der Straße zwischen Kiedrich und Hausen vor der Höhe seien am Abend noch etwa 30 weitere Fahrzeuge vom Schnee eingeschlossen.

In Bad Schwalbach stranden rund 30 Kinder in ihrer Schule. Ihre Eltern können Sie nicht abholen und auch Busse verkehren nicht mehr, erklärt der Kreisbrandmeister. Sie würden aber durch Einsatzkräfte versorgt. Die Feuerwehr rief alle Menschen in dem Landkreis auf, auf Autofahrten zu verzichten. „Die Ziele sind voraussichtlich nicht erreichbar und es besteht Lebensgefahr!“, warnte die Feuerwehr. Straßensperrungen sollten unbedingt beachtet und nicht leichtsinnigerweise umfahren werden. Aber nicht nur Hessen hat mit dem plötzlichen Wintereinbruch zu kämpfen.