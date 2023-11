Schnee, Wolken und Minusgrade in Sachsen-Anhalt

Mehr zum Thema

Bertelsmann Stiftung: Mehr Personal für gute Kita-Qualität In Sachsen-Anhalt gibt es einen Betreuungsanspruch für alle Kinder von Geburt an. Täglich umfasst er bis zu zehn Stunden in Kita oder Hort. Aus Sicht der Bertelsmann Stiftung leidet die Qualität massiv, weil es zu wenig Fachkräfte für zu viele Kinder gibt.