Schnee und Weihnachtsmärkte ziehen Besucher in den Harz

Der erste Advent ist da und passend dazu auch der erste Schnee. Die ersten Wintersportler zog es in den Oberharz. Der große Ansturm blieb allerdings aus.

Am ersten Advent hat es viele Besucher auf die Weihnachtsmärkte und Rodelpisten im Harz gezogen. Die Weihnachtsmärkte seien gut besucht, die Verkehrsauslastung sei entsprechend hoch, sagte ein Sprecher des Polizeireviers Harz am Sonntag. Nachdem es in der Nacht zu Sonntag noch einmal geschneit hatte, waren zum ersten Advent dann auch die Rodelhänge in Schierke im Oberharz offiziell geöffnet.

Die Webcams am Parkhaus in Schierke zeigten dann auch viele Wintersportler, die mit dem Schlitten den Hang hinunter fuhren oder mit Langlaufski zu den Loipen gingen. Die Skilifte blieben am ersten Adventswochenende allerdings in Sachsen-Anhalt noch geschlossen, während auf niedersächsischer Seite des Harz die ersten Skilifte schon geöffnet hatten.

Bei den Loipen sieht es im Harz in Sachsen-Anhalt dagegen besser aus. Hier sind die ersten Loipen rund um Schierke, Benneckenstein und Sorge präpariert und in Betrieb.