Schnee und leicht steigende Temperaturen in Sicht

Die neue Woche bringt stellenweise Schnee und Regen sowie leicht steigende Temperaturen nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit. Am Montag müssen sich die Menschen in den beiden Bundesländern zunächst auf Schnee und gebietsweise Glatteis einstellen. Im Laufe des Tages sollen die Temperaturen von Südwesten aus kontinuierlich auf bis zu 4 Grad steigen. Der Schnee werde im Flachland größtenteils zu Regen. Im Bergland seien aber bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich, hieß es. Am Dienstag bleibt das Wetter ähnlich: Es wird laut DWD stark bewölkt und bedeckt mit Schauern im Tiefland und Schneeregen in höheren Lagen. Die Temperaturen liegen bei 3 bis 6 Grad.