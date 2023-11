Schnee und Glätte in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet

Auch in den kommenden Tagen rechnen die Meteorologen in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit Schnee und Glätte. Am Mittwoch soll es wiederholte Schnee- oder Schneeregenschauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen ein und vier Grad, in höheren Lagen zwischen minus ein und plus zwei Grad. In der Nacht zum Donnerstag soll es verbreitet glatt werden. Am Donnerstag wird es grau und meist niederschlagsfrei, möglicherweise gibt es teils leichte Schneefälle bei Höchstwerten zwischen minus ein und plus drei Grad. Für Freitag geht der DWD wieder von mehr Schnee aus, zudem soll es glatt werden.